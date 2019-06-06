Кредиторы требуют максимальных сроков

Руководство балаковского КПКГ «Народный кредит» признано виновным в мошенничестве на сумму 157 млн руб. Балаковский районный суд отправил троих фигуранток в колонию общего режима — двоих на шесть лет, одну на пять лет. И обвиняемые, и потерпевшие остались недовольны приговором. Первые считают себя невиновными, вторые настаивают на максимальном наказании для организаторов «финансовой пирамиды», лишившей их всех сбережений. Юристы считают, что шансы взыскать всю сумму похищенных денежных средств с фигуранток минимальны.

В Балаково Саратовской области вынесен приговор руководителям кредитно-потребительского кооператива граждан (КПКГ) «Народный кредит» Галине Поздняковой, Елене Сытьковой и Юлии Водяковой. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной ­прокураты.

Галина Позднякова, которая долгое время была председателем правления кооператива, и Елена Сытькова, исполнявшая обязанности бухгалтера, получили по шесть лет лишения свободы, директору Юлии Водяковой присудили пять лет лишения свободы, также всем назначены штрафы в размере 100 тыс. руб. Женщины были взяты под стражу в зале суда (во время судебного следствия они находились под подпиской о невыезде). Ранее для возмещения причиненного потерпевшим вреда был наложен арест на недвижимость, автомобили обвиняемых.

Жительницы Балакова, которые приходятся друг другу близкими родственницами (бабушка, мать и дочь), признаны виновными в том, что за период действия кооператива с 2005 по 2015 год похитили у 523 граждан 157 млн руб.

Суд установил, что КПКГ был образован в 2005 году Галиной Поздняковой. Изначально организация работала в соответствии с законодательством — она принимала у граждан денежные средства под проценты, выше банковских. Как указано в материалах дела, средства принимались под 24% годовых. Высокие проценты объяснялись клиентам «перспективным инвестированием» их денежных средств. Однако в 2012 году у КПКГ начались проблемы.

Со слов обвиняемых, у них появился конкурент, который предлагал более высокие проценты — 54% годовых. По данным „Ъ“, речь идет о «Поволжском региональном кредитном потребительском кооперативе». Его создатель в 2016 году также был признан виновным в хищении денежных средств 149 граждан на сумму 51 млн руб. и приговорен к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тыс. руб.

Галина Позднякова ранее объясняла «проблемы» своего «бизнеса» в 2014 году тем, что граждане начали массово забирать денежные средства, опасаясь их ­обесценивания.

В Арбитражный суд Саратовской области в апреле 2018 года поступило заявление одного из кредиторов — Владимира Пыркова — о признании КПКГ «Народный кооператив» несостоятельным (банкротом). Сумма исковых требований составляла 2,3 млн руб. В материалах дела указано, что основанием для обращения господина Пыркова с заявлением о признании КПКГ «Народный кредит» несостоятельным (банкротом) послужило неисполнение должником решения Балаковского районного суда Саратовской области от 30 июня 2015 года о взыскании денежных средств по шести договорам займа и договорам передачи личных сбережений в общей сумме 2,28 млн руб. и государственной пошлины в сумме 19,6 тыс. руб. Решением суда от 4 октября заявление удовлетворено, в настоящее время в отношении КПКГ идет конкурсное ­производство.

Кроме того, с марта 2016 года КПКГ находится в стадии ликвидации по заявлению отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ. На запрос суда в отделении предоставили ответ, что КПКГ не предоставлял отчеты о своей деятельности.

В рамках арбитражного дела продолжают поступать заявления о включении кредиторов КПКГ в соответствующий реестр. Очередное заседание по делу назначено на 27 июня.

Обвиняемые в хищении денежных средств организаторы потребительского кооператива не признали свою вину. По их словам, в последние несколько лет они «отошли от дел», и финансово­хозяйствен­ную деятельность фактически осуществляли другие лица — наемные сотрудники.

По информации источника в следственных органах, эти доводы не соответствуют действительности, поскольку в материалах дела фигурирует неофициальный расходный лист, из которого следует, что обвиняемые тратили средства кооператива на личные нужды — покупку автомобилей, помещения кафе, дома и другого имущества (суммы не ­уточняются).

Представитель государственного обвинения Анатолий Корниенко уточнил, что он просил назначить двум фигуранткам наказание в виде 7,5 лет лишения свободы, самой младшей — в виде семи лет лишения свободы. Предлагая указанные сроки, он учитывал смягчающие обстоятельства — наличие инвалидности у одной из обвиняемых, а также наличие на иждивении у двух из них несовершеннолетних детей. В частности, Юлия Водякова просила суд об отсрочке наказания до достижения родившимся прошлой осенью ребенком 14летнего ­возраста.

Как рассказала одна их потерпевших по делу, пожелавшая остаться неизвестной, кредиторы остались недовольны приговором, посчитав его слишком мягким. «По этой статье максимальное наказание — до 10 лет. Вот и надо было 10 назначать!» — добавила она. Активная группа потерпевших намерена настаивать на обжаловании ­приговора.

По предварительным данным, обжаловать его будут и подсудимые.

Заместитель директора службы правовой поддержки «Олимп» Марина Алексеева оценила шансы кредиторов взыскать с КПКГ «Народный кредит» и его руководителей свои денежные средства : «Сумма вменяемого хищения огромна. Шансы, что должники расплатятся с кредиторами, минимальны, потому что, скорее всего, у КПКГ нет никакого имущества или денежных средств на счетах. То, что удовлетворен гражданский иск на многомиллионную сумму, тоже ничего не значит. Я думаю, если кредиторы будут достаточно активны, им удастся частично взыскать долги, но всю сумму — очень сомневаюсь».

Марина Ковалева