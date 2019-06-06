УФАС «затормозило» спецтехнику

В Саратове сорван аукцион на поставку специальной техники для уборки улиц на сумму 549,56 млн руб. Решение приостановить торги по жалобе ООО «Энергия Дальнего Востока» приняло Саратовское УФАС России. Антимонопольный орган посчитал обоснованной жалобу на противоречие аукционной документации законодательству о защите конкуренции. В администрации города рассчитывают, что техника, из-за нехватки которой этой зимой в Саратове неоднократно случался транспортный коллапс, поступит в специализированные муниципальные предприятия в срок.

В Саратове приостановлен аукцион на крупную закупку дорожной снегоуборочной техники. В аукционной документации речь шла о закупке 72 единиц техники: 14 подметально-вакуумных машин, 28 комбинированных в комплекте с навесным оборудованием, 2 снегоочистителя фрезерно-роторных и 6 навесных, 6 фронтальных погрузчиков, 4 лаповых снегопогрузчика, 6 автогрейдеров, 12 самосвалов. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 549,56 млн руб. Деньги планировалось выделить из бюджета Саратова. По условиям аукциона это должна быть новая техника (не раньше 2019 года выпуска) с гарантией до двух лет. Исполнитель должен был ее поставить в срок до 15 октября. Торги должны были состояться 3 июня. Однако процедуру приостановило Саратовское УФАС по жалобе ООО «Энергия Дальнего Востока» (Якутия). Компания зарегистрирована в Якутске, основной вид деятельности — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Учредителем и гендиректором, по данным kartoteka.ru, является Евгений Бычкунов. Организация является исполнителем по 49 контрактам на сумму 123,35 млн руб. Жалоба была подана еще 28 мая. Как уточнили в якутском ООО, их юристы сочли условия закупки противоречащими законодательству о защите конкуренции. От дальнейших комментариев в организации отказались до принятия решения УФАС. В антомонопольном ведомстве „Ъ“ подтвердили наличие жалобы и уточнили, что сочли ее доводы обоснованными, однако поделиться подробностями обещали позже — когда будет готово решение по заявлению «Энергии-ДВ».

Были ли поданы заявки на участие в аукционе, в ведомстве не ­уточнили.

Острая нехватка современной снегоуборочной техники сказалась этой зимой, когда в Саратове из-за обильных осадков несколько раз случался транспортный коллапс. Сложнее всего ситуация обстояла с трамвайным сообщением — движение некоторых маршрутов из-за снежных заносов было приостановлено на два-три месяца. Расчистка проезжей части в Кировском и ряде других районов осуществлялось при помощи БТР и тягачей областной службы спасения. Генеральный директор МУПП «Саратовгорэлектротранс» Роберт Виньков отмечал, что за 40 лет работы на предприятии «никогда не сталкивался» с такими погодными условиями.

В саратовском гидрометцентре рассказывали, что последний раз такой объем осадков, который зафиксировала служба в этом году, наблюдался в 2010 году.

Всего с декабря 2018 года по февраль этого года с городских улиц было вывезено более 1 млн куб. м снега, в то время как за весь зимний период 2017–2018 годов было вывезено 240 тыс. куб. м снега.

О нехватке снегоуборочной техники неоднократно заявлял заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Сергей Кузнецов. По его данным, у МБУ «Дорстрой» имеется 130 машин, из которых 20 находятся на ремонте, а 24 непригодны для работы. «Трудоспособной» техники, с его слов, насчитывается 80 единиц. На уборку закрепленных за МБУ «Служба благоустройства города» территорий выходит 105 машин, поскольку порядка 30 также находятся на техническом обслуживании. Средний возраст машин — от 12 до 30 лет. Вся перечисленная техника составляет пятую часть от норматива, в связи с чем убрать снег в городе за «три–семь дней» не представлялось возможным, уточнил господин Кузнецов и добавил, что на частичное обновление автопарка необходим минимум 1 млрд руб.

Средства были выделены из областного бюджета в качестве межбюджетных трансфертов в апреле этого года по инициативе губернатора Валерия Радаева.

Несмотря на приостановку аукциона, в администрации Саратова рассчитывают, что техника поступит в муниципалитет в соответствии с условиями технического задания аукциона. Об этом заявил заместитель главы по городскому хозяйству Максим Сиденко. «Юристы (администрации Саратова. — „Ъ“) изучают доводы антимонопольного органа. Как и была ранее поставлена задача главой Саратова Михаилом Исаевым, новая техника должна начать поступать в город по мере выпуска производителями с конца июля — начала августа. Будем исполнять»,— прокомментировал ситуацию господин Сиденко.

Марина Ковалева