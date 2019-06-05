«Умные» велотренажеры выйдут на IPO

Американский производитель «умных» тренажеров Peloton собирается провести IPO — об этом сама компания сообщила сегодня, 5 июня. Peloton подала заявку на размещение в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Как пишет The Wall Street Journal, стоимость компании может оцениваться в $4 млрд.

О деталях IPO не сообщается. Peloton заявила, что количество акций, которые будут выставлены на торги, и ценовой коридор пока не определены. Сама заявка пока не видна на сайте SEC, так как для стартапов с годовой выручкой менее $1 млрд предусмотрена облегченная процедура, позволяющая подать заявку на IPO конфиденциально. Если IPO действительно состоится, Peloton станет одним из первых представителей быстрорастущего рынка гаджетов для фитнеса, разместивших свои акции на бирже. В прошлом году компания привлекла инвестиции на $550 млн, среди ее инвесторов — Tiger Global Management, L Catterton, Fidelity и TCV.

Peloton была основана в 2012 году, ее основные продукты — «умный» велотренажер Bike и «умная» велодорожка Tread. В случае с Bike компания предлагает несколько вариантов подписки: от базовой за $2,3 тыс. до семейной за $2,7 тыс. Во всех случаях пользователь получает доступ к приложению Peloton, с помощью которого может в любой момент удаленно принять участие в занятии на тренажере с фитнес-тренером. В некоторые варианты подписки также включены специальная обувь, гантели, пульсометр и др.

Яна Рождественская