Аресту академика помешал диагноз

В Новосибирске не состоялся арест экс-директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ имени академика Мешалкина Александра Караськова. Ходатайство о его заключении под стражу суд вернул следствию в связи с тем, что подследственный находится в реанимации. Зато суд отправил на два месяца в СИЗО его заместителя и супругу Ирину Бойцову. В обоснование ходатайства о заключении госпожи Бойцовой под стражу следователь указал, что инкриминируемое ей преступление «угрожает экономической безопасности РФ и совершено в тяжелой для страны экономической ситуации». По данным силовиков, преступная группа, предполагаемыми участниками которой были Александр Караськов и Ирина Бойцова, похитила из бюджета на госзакупках 1 млрд 350 млн руб.

В списке дел Центрального райсуда Новосибирска, назначенных на среду к слушанию, было запланировано рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения экс-главе НМИЦ Александру Караськову, возглавлявшему клинику до мая 2019 года, а также его заместителю и супруге Ирине Бойцовой. 3 июня оба были задержаны ФСБ по обвинению в хищении на госзакупках свыше 1,3 млрд руб., но причастность к преступлению отрицают.

Однако арест академика РАН Караськова не состоялся, и прошение о его заключении под стражу судья Татьяна Петрова вернула следствию.

Накануне кардиохирург из камеры предварительного заключения был переведен в реанимацию горбольницы. Не обошлось без инцидента на судебном заседании по делу его супруги: у госпожи Бойцовой подскочило давление, ей вызвали неотложку.

Среди доводов следствия в пользу ареста госпожи Бойцовой было то, что из-за тяжести предъявленного обвинения она якобы может попытаться скрыться: ей инкриминируется ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (соучастие в присвоении и растрате в особо крупном размере; до десяти лет заключения). По данным ФСБ, Ирина Бойцова на постоянной основе бывает за границей, ее семья владеет недвижимостью в Таиланде, которая оформлена на подставных лиц. В этом королевстве проживает ее дочь. Недавно, как указывает следствие, Ирина Бойцова с супругом оформили доверенность на каждого члена семьи на недвижимое имущество с правом отчуждения.

Силовики также полагают, что задержанная может уничтожить улики, которыми следствие пока не располагает, и надавить на свидетелей из числа своих подчиненных: она продолжает занимать пост заместителя директора НМИЦ по организационно-клинической работе.

«Задержанная действовала в составе устойчивой преступной группы, что подтверждается показаниями свидетелей и результатами оперативно-разыскной деятельности. При этом Бойцовой была отведена роль организатора наравне с другими обвиняемыми»,— говорится в материалах дела. Кроме того, отметил следователь, инкриминируемые Ирине Бойцовой преступления «угрожают экономической безопасности РФ, совершены в тяжелой для страны экономической ситуации», «сумма хищений является существенной как для отдельно взятого региона, так и для бюджета РФ в целом».

Трое адвокатов Ирины Бойцовой просили суд отнестись к их клиентке гуманно и при вынесении решения взять в расчет ее состояние здоровья. Они предложили отпустить подзащитную под домашний арест.

Кроме того, по мнению защиты, гарантией того, что госпожа Бойцова не скроется, мог бы стать залог 2,5 млн руб. Суд посчитал эту сумму недостаточно высокой в сравнении с размером ущерба. Отметив, что квалифицированная медицинская помощь Ирине Бойцовой может быть оказана и в условиях СИЗО, суд удовлетворил прошение следствия о ее заключении под стражу на два месяца. Защита намерена добиваться изменения меры пресечения в вышестоящем суде.

В начале 2019 года управление ФСБ по Новосибирской области раскрыло факты масштабных хищений в клинике Мешалкина. В феврале следователи задержали заместителя директора НМИЦ по научной работе — кардиохирурга с мировым именем Евгения Покушалова. Тогдашний глава клиники Александр Караськов выступил в защиту зама, назвав действия правоохранителей беспределом. После двух месяцев в СИЗО Евгений Покушалова по прошению следователей освободили под домашний арест.

Константин Воронов, Новосибирск