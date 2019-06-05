Аресту академика помешал диагноз

В Новосибирске не состоялся арест экс-директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ имени академика Мешалкина Александра Караськова. Ходатайство о его заключении под стражу суд вернул следствию в связи с тем, что подследственный находится в реанимации. Зато суд отправил на два месяца в СИЗО его заместителя и супругу Ирину Бойцову. В обоснование ходатайства о заключении госпожи Бойцовой под стражу следователь указал, что инкриминируемое ей преступление «угрожает экономической безопасности РФ и совершено в тяжелой для страны экономической ситуации». По данным силовиков, преступная группа, предполагаемыми участниками которой были Александр Караськов и Ирина Бойцова, похитила из бюджета на госзакупках 1 млрд 350 млн руб.
В списке дел Центрального райсуда Новосибирска, назначенных на среду к слушанию, было запланировано рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения экс-главе НМИЦ Александру Караськову, возглавлявшему клинику до мая 2019 года, а также его заместителю и супруге Ирине Бойцовой. 3 июня оба были задержаны ФСБ по обвинению в хищении на госзакупках свыше 1,3 млрд руб., но причастность к преступлению отрицают.
Однако арест академика РАН Караськова не состоялся, и прошение о его заключении под стражу судья Татьяна Петрова вернула следствию.
Среди доводов следствия в пользу ареста госпожи Бойцовой было то, что из-за тяжести предъявленного обвинения она якобы может попытаться скрыться: ей инкриминируется ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (соучастие в присвоении и растрате в особо крупном размере; до десяти лет заключения). По данным ФСБ, Ирина Бойцова на постоянной основе бывает за границей, ее семья владеет недвижимостью в Таиланде, которая оформлена на подставных лиц. В этом королевстве проживает ее дочь. Недавно, как указывает следствие, Ирина Бойцова с супругом оформили доверенность на каждого члена семьи на недвижимое имущество с правом отчуждения.
«Задержанная действовала в составе устойчивой преступной группы, что подтверждается показаниями свидетелей и результатами оперативно-разыскной деятельности. При этом Бойцовой была отведена роль организатора наравне с другими обвиняемыми»,— говорится в материалах дела. Кроме того, отметил следователь, инкриминируемые Ирине Бойцовой преступления «угрожают экономической безопасности РФ, совершены в тяжелой для страны экономической ситуации», «сумма хищений является существенной как для отдельно взятого региона, так и для бюджета РФ в целом».
Кроме того, по мнению защиты, гарантией того, что госпожа Бойцова не скроется, мог бы стать залог 2,5 млн руб. Суд посчитал эту сумму недостаточно высокой в сравнении с размером ущерба. Отметив, что квалифицированная медицинская помощь Ирине Бойцовой может быть оказана и в условиях СИЗО, суд удовлетворил прошение следствия о ее заключении под стражу на два месяца. Защита намерена добиваться изменения меры пресечения в вышестоящем суде.
В начале 2019 года управление ФСБ по Новосибирской области раскрыло факты масштабных хищений в клинике Мешалкина. В феврале следователи задержали заместителя директора НМИЦ по научной работе — кардиохирурга с мировым именем Евгения Покушалова. Тогдашний глава клиники Александр Караськов выступил в защиту зама, назвав действия правоохранителей беспределом. После двух месяцев в СИЗО Евгений Покушалова по прошению следователей освободили под домашний арест.
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