Паломничество привело в тюрьму

Нижегородский областной суд отказался отпустить под домашний арест бывшего гендиректора МП «Нижегородэлектротранс» Максима Дранишникова. Его обвинили в мошенничестве, связанном с якобы фиктивными работами по организации архива транспортного предприятия. ­Экс-директора арестовали еще в апреле после объявления в розыск. Правда сам заключенный утверждает, что ничего не знал об уголовном деле: ­повестку получили родственники, а он сам из Нижнего Новгорода ушел в паломничество.



Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Максима Дранишникова, который почти пять лет возглавлял МП «Нижегородэлектротранс» и уволился в феврале 2018 года, вскоре после того, как администрацию города возглавил Владимир Панов, недовольный финансовым состоянием городского перевозчика.

Господину Дранишникову инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. Как выяснил “Ъ-Приволжье”, уголовное дело связано с тендером 2015 года, когда трамвайно-троллейбусное предприятие наняло коммерческую фирму для создания архива. Объемный массив документов «Нижегородэлектротранса» разрозненно хранился в каких-то сырых подвалах и прочих неподготовленных местах. Исполнитель отремонтировал помещение для архива, а собранные воедино документы систематизировали и каталогизировали для удобства работы. Однако следствие считает, что никаких действий по созданию архива дружественный господину Дранишникову подрядчик реально не проводил, но по актам выполненных работ подрядчику была заплачена вся сумма по контракту — более 4 млн руб.

Максим Дранишников вину не признает, просит допросить множество свидетелей, в том числе работников муниципального предприятия, и на суде назвал обвинение «каким-то казусом». Само уголовное дело якобы было возбуждено по заявлению начальника службы безопасности «Нижегородэлектротранса».

Пока следствие разбирается в давно минувших событиях, суды рассматривали только вопрос о мере пресечения бывшего руководителя «Нижегородэлектротранса», который после отставки устроился на работу техническим директором в ООО «Региональная транспортная концессионная компания» (­РТТК). Максима Дранишникова задержали еще в апреле, после того, как 6 марта следователь полиции объявил его в розыск. Основным мотивом для ареста стал тот факт, что управленец намеренно скрылся от следствия: оперативники задержали его в машине на пути в Белоруссию. По видеоконференцсвязи из СИЗО арестант пытался доказать суду, что он ни от кого не бегал и вообще не знал о возбуждении уголовного дела.

По словам Максима Дранишникова, повестка о вызове на допрос пришла по адресу его жене. Однако его родные не знали, где он и не имели с ним телефонной связи, так еще в ноябре прошлого года он ушел в паломничество.

«Мне надо было разобраться со своим внутренним душевным состоянием, так как полтора года назад у меня умер отец», — пояснил Максим Дранишников.

По его словам, следователь также сослался на отсутствие «стойкой социальной привязанности» в Нижнем Новгороде, написав, что обвиняемый общался с мамой семь лет назад. При этом в протоколе допроса указано, что в начале ноября прошлого года Максим Дранишников с женой и ребенком приехал к матери на день рождения. Арестант рассказал, что у него был загранпаспорт с открытой шенгенской визой и, если бы он действительно намеревался сбежать, то давно бы уехал из России. Его адвокат напомнил, что после задержания Максима Дранишникова отпустили, а 22 апреля он самостоятельно пришел по вызову в райсуд, который его и арестовал.

Апелляционный судья Ирина Митягина спрашивала у обвиняемого, говорил ли он родственникам и работодателю, что собирается в «религиозный тур» (мужчина отсутствовал в городе примерно пять месяцев). Из объяснений Максима Дранишникова следовало, что близкие знали о такой вероятности, но без точной даты его отъезда, потом телефонной связи с ними не было, а из РТКК, где ему задерживали зарплату, он ушел в неофициальный «административный отпуск».

Прося суд об освобождении, Максим Дранишников рассказал, что сотрудничает со следствием и дал подробные показания по делу. Кроме того, он говорил, что имеет похвальные грамоты от администрации города, правительства области и Минтранса РФ, а профсоюз «Нижегородэлектротранса» и многие его бывшие коллеги могут дать ему только положительные характеристики. Однако все эти аргументы не убедили суд. Выслушав прокурора, возражавшего против перевода бывшего директора под домашний арест, судья оставил в силе решение о продлении ему срока предварительного заключения до 13 июля.

Роман Кряжев