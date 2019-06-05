10 июня, понедельник
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Hyundai Kona получил гибридную модификацию

Компания Hyundai представила новую модификацию кроссовера Kona — версию с гибридным мотором.

Автомобиль получил 105-сильный бензиновый 1,6-литровый мотор, дополненный 43,5-сильным электродвигателем и батареей на 1,56 кВт/ч. Суммарная мощность силовой установки составляет 141 л.с.

По дизайну гибридное исполнение не отличается от других версий модели, но оснащение расширено за счет нового оборудования и вариантов оформления, недоступных для показанных ранее вариантов Hyundai Kona.

Напомним, премьера Hyundai Kona состоялась в 2017 году. Помимо версии с двигателями внутреннего сгорания модель также имеет и полностью электрический вариант.

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