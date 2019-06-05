Hyundai Kona получил гибридную модификацию

Hyundai Kona Hybrid. Фото: Hyundai

Hyundai Kona Hybrid. Фото: Hyundai

Hyundai Kona Hybrid. Фото: Hyundai

Автомобиль получил 105-сильный бензиновый 1,6-литровый мотор, дополненный 43,5-сильным электродвигателем и батареей на 1,56 кВт/ч. Суммарная мощность силовой установки составляет 141 л.с.

По дизайну гибридное исполнение не отличается от других версий модели, но оснащение расширено за счет нового оборудования и вариантов оформления, недоступных для показанных ранее вариантов Hyundai Kona.

Напомним, премьера Hyundai Kona состоялась в 2017 году. Помимо версии с двигателями внутреннего сгорания модель также имеет и полностью электрический вариант.