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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Первым кандидатом на пост мэра Курска стал член ЛДПР Алексей Томанов

Депутат курского городского собрания, член ЛДПР Алексей Томанов первым подал заявление в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность мэра Курска. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.

Господин Томанов родился в 1981 году. В 2004-м окончил Курский госуниверситет. В 1998–2008 годах, по данным пресс-службы, «работал в различных организациях», с 2008-го — эксперт-оценщик ООО «Авто-ассистанс».

Прием документов на конкурс продлится до 12 июня. Напомним, после почти 11 лет работы пост мэра в апреле оставил Николай Овчаров. Причиной его отставки стала постоянная критика со стороны врио губернатора Романа Старовойта.

Александр Прытков


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