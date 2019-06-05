Членам Общественной палаты Татарстана сняли ограничения по срокам работы

Госсовет Татарстана сразу в трех чтениях принял поправки в закон «Об Общественной палате республики», которыми отменил ограничения для действующих членов органа на право переизбираться в новый состав палаты. В частности депутаты исключили норму, которая не позволяла быть членом Общественной палаты более чем два срока.

Как заявил глава комитета Госсовета по законности Шакир Ягудин, эта норма в свое время была принята «в демократическом порыве», чтобы создать гарантии «обновляемости палаты». Однако, по мнению парламентария, сейчас эта норма «избыточна».

Депутат от КПРФ Артем Прокофьев предположил, что закон принимается в интересах конкретных членов Общественной палаты. На это господин Ягудин заметил, что под ограничение попадали сразу 24 человека.

Общественная палата Татарстана, согласно закону, формируется на три года. С 2013 года палату возглавляет бывший председатель ЦИК республики Анатолий Фомин.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"