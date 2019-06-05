«Черкизово» намерено потребовать от белгородского депутата Игоря Барщука 5,3 млрд рублей долга

Арбитражный суд Белгородской области принял к производству заявление АО «Васильевская птицефабрика» (входит в группу «Черкизово») о включении в реестр требований кредиторов депутата облдумы и бывшего совладельца группы компаний «Белая птица» Игоря Барщука 5,3 млрд руб. долга, следует из судебной документации.

Напомним, в марте суд возобновил дело о банкротстве господина Барщука — этого потребовал после его прекращения в декабре 2018 года кредитор Александр Топчий, который в ранее обратился в суд с заявлением о расторжении мирового соглашения. Как следует из материалов дела, господин Топчий также просил ввести в отношении депутата процедуру реализации имущества. Сумма исковых требований кредитора составила 13,1 млн руб.

У Игоря Барщука, по его словам, возник конфликт со структурами Промсвязьбанка, которым в 2016 году были проданы 49% компании «Белая птица — Курск» («БП-Курск»), основного предприятия производителя мяса бройлеров «Белая птица». Как рассказывал бизнесмен, условием сделки был вывод его из числа поручителей по кредитной линии Россельхозбанка на 999,5 млн руб. Она была открыта для ЗАО «Курский агрохолдинг» (прежнее название «БП-Курск») в 2013 году. Кредит предоставлялся под залог оборудования, недвижимости и поручительств компаний «Белой птицы». Было заключено соглашение о продаже 49% «БП-Курск» за 500 млн руб. Согласно документу, аннулирование личных поручительств Игоря Барщука по кредитной линии с Россельхозбанком должно было произойти в течение трех месяцев после внесения изменений в ЕГРЮЛ, поэтому требования по договору поручительства господин Барщук посчитал нарушением условия сделки.

О том, как «Черкизово» работает на выкупленных активах «Белой птицы», читайте в материале “Ъ-Черноземье” «В Курске останавливают бойню».

Александр Прытков