Одним из самых ярких событий празднования Дня рождения Петербурга по традиции стал крупнейший в России open-air «Классика на Дворцовой»

Даже ливневый дождь, обрушившийся на главную площадь города вечером 26 мая, не смог помешать артистам грандиозного шоу: ведущие оперные голоса планеты, артисты балета, оркестр и хор не только блистательно выступили перед благодарными зрителями, но и успели сняться в кино.

О музыкальных вкусах петербуржцев сняли кино

У меломанов России появилась прекрасная возможность насладиться лучшими моментами грандиозного open-air классического искусства за всю семилетнюю историю проекта. Благодаря генеральному партнеру «Классики на Дворцовой» - 2019 ПАО «Ростелеком» создана уникальная видеотрилогия, в которой зрители найдут и золотой оперный дайджест, и увлекательные репортажи из мастерских и гримерок бэкстейдж, и атмосферные интервью звезд, и, конечно, грандиозный оперный гала-концерт 26 мая 2019. Фильм о том, какая музыка никогда не выходит из моды в Петербурге, смотрите в свободном доступе на мультимедийной платформе Wink.

В первой части фильма представлены избранные концертные номера ведущих оперных звезд планеты, чьи голоса звучали в проекте «Классика на Дворцовой» в разные годы. В золотую коллекцию вошли выступления Дмитрия Хворостовского, Роберто Аланьи, Александры Кужак, Венеры Гимадиевой, Алексея Маркова, Валентины Нафорницы, Оксаны Волковой и Александра Трофимова.

Вторая часть видеопроекта приглашает зрителей в закулисье. Вместе с ведущим они заглянут в мастерские и костюмерные, поговорят с графиками и декораторами, увидят, как рождается хореографический номер, и постараются понять, как ориентируется в тысячах нотных листов оркестр и как добиваются идеального созвучия в дуэте солисты, впервые поющие друг с другом... А главное — как из множества разрозненных фрагментов рождается гармония, в которой все: музыка, вокал, танец, свет, звук, сценография, декорации — работает на производство невероятных впечатлений и незабываемых эмоций.

Завершит трилогию видеоверсия гала-концерта 26 мая, участники которого не нуждаются в представлении. В музыкальном празднике в честь Дня рождения Санкт-Петербурга приняли участие Ильдар Абдразаков и Вероника Джиоева, Рене Барбера и Мария Алейда, Артуро Чакон-Крус и Мария Мудряк, Екатерина Сергеева и Алексей Лавров, музыканты симфонического оркестра Михайловского театра и дирижер Михаил Татарников, певцы молодежного хора «СоГласие» под руководством Павла Теплова, танцовщики Театра танца Аллы Духовой «Тодес» и Театра балета имени Леонида Якобсона, чемпионы мира по латиноамериканским танцам, танцевально-спортивный клуб «Дуэт» из Перми, а также артисты балета петербургских театров. В роли Петра Первого — премьер Михайловского театра Марат Шемиунов.

Не исключено, что пройдет еще немного времени — и этот ливневый и одновременно «огненный» музыкальный вечер войдет в историю как один из самых достойных подарков великому городу в 316-й день его рождения.

«Пусть в Петербурге будет больше солнечных дней,— комментирует режиссер-постановщик шоу «Классика на Дворцовой» Екатерина Галанова,— но теперь мне кажется, что этот дождь пролился не зря. Все, кто был на Дворцовой 26 мая, показали, что значит любить свой город по-настоящему. А благодаря генеральному партнеру проекта — ПАО “Ростелеком” — мы расскажем эту историю всей России».

О том, как сила искусства и любовь к Петербургу оказались сильнее природных стихий, смотрите на мультимедийной платформе Wink ПАО «Ростелеком», генерального партнера «Классики на Дворцовой» — 2019.

Проект реализован при поддержке правительства Санкт-Петербурга.