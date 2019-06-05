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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ   |  купить фото

История с квалификацией

Избранные БКИ соберут данные о долговой нагрузке

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На рынке бюро кредитных историй (БКИ), где из 13 игроков активных — 4, намечаются очередные перемены. Депутаты намерены внести в законодательство поправки, которые разделят бюро на квалифицированные и нет. Первые будут собирать и предоставлять кредиторам агрегированные данные о долговой нагрузке граждан в режиме одного окна. Квалификацию сможет получить любой игрок, соответствующий требованиям, которые в дальнейшем определит ЦБ.


Группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о квалифицированных бюро кредитных историй, которые будут предоставлять сведения о долговой (платежной) нагрузке субъектов кредитных историй, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Положения документа направлены на реализацию поручения президента РФ от 28 декабря 2016 года об установлении обязанности проверки у гражданина обязательств по кредитным договорам при выдаче потребкредита и модернизацию системы формирования кредитных историй с учетом уровня развития финансовых технологий.

Цель:

  • минимизировать затраты на создание дополнительной инфраструктуры и специализированного оператора,
  • снизить риски монополизации рынка кредитных историй,
  • сократить сроки и повысить бесперебойность получения сведений, необходимых для расчета платежной нагрузки, поскольку пользователю кредитных историй для расчета такой нагрузки необходимо будет взаимодействовать не со всеми, а только с квалифицированными БКИ.

Проект вводит институт квалифицированных БКИ, к которым будут применяться повышенные требования, в частности к инфраструктуре, позволяющей обеспечить получение данных для расчета показателя совокупной долговой (платежной) нагрузки в режиме реального времени. Банком России будет установлен порядок расчета такой нагрузки. Стоимость услуги квалифицированного БКИ по предоставлению сведений о долговой нагрузке не должна превышать более чем на одну треть среднерыночное значение стоимости кредитного отчета, ежегодно определяемое и публикуемое ЦБ. На данный момент расценки на услуги БКИ ничем не ограничены, причем для разных пользователей кредитных историй в зависимости от объема запрашиваемых данных они могут быть различны.

По данным на 3 июня, в реестре БКИ, который ведет ЦБ, числилось 13 БКИ. Среди них 95% информации консолидируют три крупнейших игрока: Национальное бюро крупнейших историй, Объединенное бюро кредитных историй (50% владеет Сбербанк), «Эквифакс кредит сервисиз». Достаточно крупным игроком на этом рынке является БКИ «Русский стандарт» — кэптивное бюро одноименного банка. Как пояснил “Ъ” Анатолий Аксаков, никаких ограничений по количеству квалифицированных БКИ не предусмотрено. Все, кто сможет соответствовать требованиям, смогут получить этот статус.

Ксения Дементьева


Доходы граждан все чаще уходят на погашение долговперегрузка

По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Количество таких заемщиков резко выросло в прошлом году и сейчас превышает 8 млн человек. Между тем уже осенью условия выдачи им кредитов могут резко ужесточиться. Эксперты отмечают, что это повлияет прежде всего на граждан с небольшим уровнем дохода и повлечет их уход в теневой сектор.

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