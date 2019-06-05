История с квалификацией

На рынке бюро кредитных историй (БКИ), где из 13 игроков активных — 4, намечаются очередные перемены. Депутаты намерены внести в законодательство поправки, которые разделят бюро на квалифицированные и нет. Первые будут собирать и предоставлять кредиторам агрегированные данные о долговой нагрузке граждан в режиме одного окна. Квалификацию сможет получить любой игрок, соответствующий требованиям, которые в дальнейшем определит ЦБ.

Группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о квалифицированных бюро кредитных историй, которые будут предоставлять сведения о долговой (платежной) нагрузке субъектов кредитных историй, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Положения документа направлены на реализацию поручения президента РФ от 28 декабря 2016 года об установлении обязанности проверки у гражданина обязательств по кредитным договорам при выдаче потребкредита и модернизацию системы формирования кредитных историй с учетом уровня развития финансовых технологий.

Цель:

минимизировать затраты на создание дополнительной инфраструктуры и специализированного оператора,

снизить риски монополизации рынка кредитных историй,

сократить сроки и повысить бесперебойность получения сведений, необходимых для расчета платежной нагрузки, поскольку пользователю кредитных историй для расчета такой нагрузки необходимо будет взаимодействовать не со всеми, а только с квалифицированными БКИ.

Проект вводит институт квалифицированных БКИ, к которым будут применяться повышенные требования, в частности к инфраструктуре, позволяющей обеспечить получение данных для расчета показателя совокупной долговой (платежной) нагрузки в режиме реального времени. Банком России будет установлен порядок расчета такой нагрузки. Стоимость услуги квалифицированного БКИ по предоставлению сведений о долговой нагрузке не должна превышать более чем на одну треть среднерыночное значение стоимости кредитного отчета, ежегодно определяемое и публикуемое ЦБ. На данный момент расценки на услуги БКИ ничем не ограничены, причем для разных пользователей кредитных историй в зависимости от объема запрашиваемых данных они могут быть различны.

По данным на 3 июня, в реестре БКИ, который ведет ЦБ, числилось 13 БКИ. Среди них 95% информации консолидируют три крупнейших игрока: Национальное бюро крупнейших историй, Объединенное бюро кредитных историй (50% владеет Сбербанк), «Эквифакс кредит сервисиз». Достаточно крупным игроком на этом рынке является БКИ «Русский стандарт» — кэптивное бюро одноименного банка. Как пояснил “Ъ” Анатолий Аксаков, никаких ограничений по количеству квалифицированных БКИ не предусмотрено. Все, кто сможет соответствовать требованиям, смогут получить этот статус.

Ксения Дементьева