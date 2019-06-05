В Пулково приняли заявки на обслуживание 263 самолетов участников ПМЭФ-2019

В преддверии официального открытия XXIII Петербургского международного экономического форума аэропорт Пулково уже получил заявки на обслуживание 263 воздушных судов деловой авиации с представителями бизнеса и официальными лицами на борту. При этом заявки продолжают поступать. Основное прибытие гостей ПМЭФ-2019 в воздушную гавань Петербурга ожидается в течение среды, 5 июня, сообщили в компании-операторе Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

В настоящий момент на территории аэровокзала работают пункты аккредитации для участников ПМЭФ, между пассажирским терминалом Пулково и «Экспофорумом» регулярно курсируют шаттлы, уточнили в ВВСС.

Напомним, что в этом году Петербургский международный экономический форум пройдет 6-8 июня.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что год назад, во время ПМЭФ-2018, аэропорт Пулково обслужил на прилет и вылет в общей сложности 3110 рейсов.