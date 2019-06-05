Сбербанк выступил генеральным партнером Международного зернового раунда

5 июня, Геленджик - В Геленджике в эти дни проходит XX Международный зерновой раунд «Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра», организованный Российским Зерновым Союзом при поддержке Сбербанка.

Российский зерновой рынок демонстрирует устойчивую позитивную динамику, реализация экспортного потенциала АПК требует опережающего развития финансовой инфраструктуры.

В рамках форума Сбербанк выступил в деловой программе и провёл сессию «Новые возможности и готовые решения для развития вашего бизнеса» для российских и международных зернотрейдеров, транспортно-логистических компаний, а также ведущих сельхозтоваропроизводителей страны.

Татьяна Крейтор, исполнительный директор управления развития бизнеса по отраслям ПАО Сбербанк:

«Сбербанк уделяет особое внимание поддержке агропромышленного комплекса - объем кредитного портфеля АПК составляет 1,1 трлн рублей. Развитие стратегического партнерства банка, бизнеса и государства – наша приоритетная задача. Сбербанк активно развивает собственные аналитические центры отраслевой экспертизы, которые позволяют снижать операционные риски и увеличивать скорость взаимодействия с партнерами».

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Юг России производит более 2/3 всей российской пшеницы. Объем кредитного портфеля Юго-Западного банка Сбербанка составляет 517 млрд рублей. Сельское хозяйство и пищевая промышленность - треть корпоративного кредитного портфеля. Развитая инфраструктура юга и выход к морю, создают предпосылки для стратегически важного направления — экспорта, где особенно можно выделить экспорт зерновых культур».

В этом году совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) Сбербанк открыл акселерационную программу развития экспортных компетенций на базе своей online-платформы «Банк бизнес партнеров». Задача акселератора – помочь выйти на международные рынки потенциальным экспортерам и компаниям, желающим расширить географию и ассортимент поставок.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Вместе с нашими коллегами из РЭЦ мы проанализировали рынок экспортно-импортных поставок несырьевых товаров с применением Big Data и создали алгоритмы, позволяющие понять, кто из российских компаний мог бы заниматься экспортом, хотя раньше не осуществлял ВЭД. Проект «Экспорт АПК» только стартовал, 20 клиентов уже готовы экспортировать свои товары в Китай при нашем участии. Потенциальный экспорт предприятий ЮФО и СКФО очень высок».

На Юге и Северном Кавказе Сбербанк лидер среди банков по ВЭД. По итогам 1 квартала доля Сбербанка составила 25%, общий объем операций составил 1,3 млрд долларов.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Сейчас мы тестируем для партнеров из сферы АПК такие сервисы, как интеллектуальные системы контроля качества с/х продукции, системы диагностики работоспособности оборудования. Мы стараемся решать задачи, которые формирует современный рынок, создаем экосистему банка, в центре которой - бизнес».