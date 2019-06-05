Мировым автоконцернам вернули жалобу на краснодарские суды

Высшая квалификационная коллегия судей вернула автоконцернам Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar жалобу на действия судов Краснодара, якобы выносящих типовые решения по компенсации приобретателям автомобилей дефектов покупки. Зампредседателя ВККС Елена Грачева объяснила отказ в рассмотрении жалобы тем, что в ней отсутствуют вопросы, относящихся к компетенции коллегии, сообщает РБК.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, ведущие автоконцерны мира предоставили ФСБ России информацию о том, что жители Краснодарского края приобретают автомобили, а затем подают иск в суд о якобы наличии в них дефектов. Суд удовлетворят иск, присуждая истцам компенсации в несколько раз превышающие стоимость самой иномарки. Автоконцерны говорят о подобной практике в Прикубанском, Советском, Октябрьском и Ленинском судах Краснодара. По их словам, судебные экспертизы якобы проводят одни и те же специалисты, а истцы и судьи имеют непроцессуальные контакты. Данная схема, по словам авторов жалобы, работает на Кубани с 2016 года. Жалоба был также направлена в Высшую квалификационную коллегию судей и Квалификационную коллегию суде Краснодарского края.

Василий Хитрых