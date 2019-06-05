«ВЭБ Инновации» создали новую структуру для управления фондами

Компания «ВЭБ Инновации» учредила дочернее общество «ВЭБ Венчурс Менеджмент», свидетельствуют данные Kartoteka.ru. Новая структура создана 27 мая, 99,9% в ней принадлежат «ВЭБ Инновациям», 0,01% — гендиректору компании Олегу Теплову. Представитель «ВЭБ Инноваций» пояснила “Ъ”, что «ВЭБ Венчурс Менеджмент» — управляющая компания, которую планируется использовать для фондов группы. Детали в компании пообещали предоставить позднее.

Как ожидается, на Петербургском международном экономическом форуме глава «ВЭБ Инноваций» Олег Теплов представит новую стратегию компании. О планах по ее подготовке господин Теплов объявил на прошлом ПМЭФ.

«ВЭБ Инновации» учреждены ВЭБом в 2017 году «в рамках реформирования деятельности в сфере финансирования инноваций». В ноябре 2018 года компания и фонд «Сколково» заключили соглашение, по которому «ВЭБ Инновации» намереваются потратить на поддержку резидентов «Сколково» до 3 млрд руб. в 2019–2021 годах.

Дмитрий Шестоперов