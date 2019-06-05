В Ессентуках адвокатов осудили за мошенничество

Ессентукский городской суд осудил двух адвокатов за покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Как установил суд, весной 2015 года адвокат К. и адвокат К. предложили X., подозреваемой по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение наркотиков без цели сбыта), передать судье 300 тыс. руб. за назначение условного наказания. По версии следствия, адвокаты хотели присвоить эти деньги себе. В адвокатском кабинете они получили указанную сумму, после чего их задержали сотрудники УФСБ России по СК. Суд назначил адвокатам по два года колонии общего режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на два года.

Кристина Федичкина