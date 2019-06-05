МЧС назвало идеальным состояние трети российских ТЦ

По результатам массовых проверок торговых центров, проведенных МЧС после пожара в кемеровской «Зимней вишне», треть ТЦ в России привели в идеальное противопожарное состояние. Как рассказал ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев на международном салоне «Комплексная безопасность-2019», из-за «грубейших» нарушений пожарной безопасности были закрыты 90 торговых центров, что составляет менее 1% от общего числа ТЦ.

«Спустя год из 10 тыс. объектов, относящихся к категории ''торговый центр'', 30% приведены в идеальное состояние. У остальных удовлетворительный уровень противопожарного состояния»,— сказал представитель МЧС.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, из которых 37 — дети. Вред здоровью различной степени тяжести получили 147 человек. Следователи возбудили три уголовных дела, в рамках которых планируют привлечь к уголовной ответственности 15 человек. С марта по июль прошлого года МЧС проводило проверки объектов с массовым пребыванием людей.

О показаниях потерпевших по делу о пожаре в кемеровском ТЦ — в публикации “Ъ”.