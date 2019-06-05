На ростовском авиаремонтном заводе №412 сменился руководитель

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», с 30 мая генеральным директором ОАО «Ростовский завод гражданской авиации №412» является Николай Селезнев. В этой должности он сменил Андрея Крицкого, который руководил заводом с марта 2017 года. Ранее господин Селезнев работал директором ООО «Управление по строительству искусственных сооружений», зарегистрированном в Тацинском районе.

Ростовский завод гражданской авиации №412 входит в «Группу Агроком» Ивана Саввиди. Предприятие начало работу в 1941 году. Завод занимался капитальным ремонтом самолетов Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ту-134, а также осуществлял их техническое обслуживание по заказу Минобороны РФ, МВД, МЧС и крупных компаний. Однако, с июля 2018 года завод прекратил работать с самолетами, оставив лишь ремонт двигателей. Отказ от самолетного направления был вынужденным, связанным с тем, что предприятие потеряло возможность принимать и отправлять самолеты.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года правительство РФ выпустило распоряжение о прекращении эксплуатации действующего ростовского аэропорта в связи началом работы нового аэропорта «Платов». Ростовский завод гражданской авиации расположен в непосредственной близости от «старого» аэропорта Ростова-на-Дону, предприятие использовало его взлетно-посадочную полосу для приема и отправки ремонтируемых воздушных судов.

Вадим Водолазов