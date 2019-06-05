На Кубани ожидаются ливни с грозой и шквалистым ветром

В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за надвигающихся неблагоприятных метеоявлений. Вечером 5 июня, а также на протяжении всего четверга, 6 июня, на территории региона, исключая Сочи, ожидаются сильные дожди, а также ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20м/с.

В связи с ливнями на реках и водотоках бассейна Кубани на юго-востоке края, а также на реках Республики Адыгея и Туапсинского района ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Сильные ливни с грозой, градом и шквалистым ветром прошли вечером понедельника, 3 июня. Тогда, по сообщению краевого ГУ МЧС, в ряде территорий региона были подтоплены дворы частных домовладений, обрушены кровли домов, а в Краснодаре были затоплены ряд улиц и повалены деревья, нарушив на несколько часов трамвайное сообщение.

Василий Хитрых