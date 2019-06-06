Беседа строгого режима

В Новосибирске 13 лет колонии строгого режима получил пропагандист идей запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» Кабул Усенбаев. За четыре года он провел полтора десятка агитационных бесед о доктрине «Хизб ут-Тахрир», ставящей своей целью создание всемирного халифата, и пропагандировал поддержку сирийских боевиков, находя своих слушателей на сельхозрынках и в чайханах. Усенбаев утверждал, что призывал земляков жить по Корану, а о террористической группировке знает только из газет и телевизора.

В Новосибирске завершился судебный процесс по делу приверженца идей запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения», признана незаконной в феврале 2003 года) 50-летнего Кабула Усенбаева.

Выходца из киргизского города Ош Кабула, который несколько лет назад получил российское гражданство, задержали 23 мая 2018 года сотрудники центра «Э» ГУ МВД России по Новосибирской области, в чьей оперативной разработке он находился.

По данным силовиков, он разделял взгляды террористической организации «Хизб ут-Тахрир» и пропагандировал ее радикальные идеи по созданию всемирного халифата и устранению неисламских правительств. Агитбеседы он проводил с такими же, как и он сам, торговцами фруктами. Обучение проходило в формате «вопрос — ответ». Местами как групповых, так и индивидуальных занятий были квартиры, сельхозрынки и чайхана на восточной окраине Новосибирска. Как указывается в деле, с 2014 года Усенбаев провел полтора десятка пропагандистских занятий. Одному единоверцу он дал флешку с информацией о доктрине «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Показания на предполагаемого активиста террористической организации дали его бывшие слушатели. Они заявили, что Усенбаев якобы говорил о «необходимости поддерживать братьев, воюющих с неверными в Сирии». «Поддержка может быть в виде молитвы, денег, но самый лучший способ, по мнению Усенбаева, был поехать в Сирию»,— сказал свидетель. Проведенная экспертиза аудиозаписей агитбесед установила, что в них имеются также высказывания, оправдывавшие деятельность другой запрещенной террористической организации — «Исламского государства». Задержанному предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

На следствии Кабул Усенбаев, называющий себя приверженцем традиционного ислама, заявил, что о деятельности организации «Хизб ут-Тахрир» он знает исключительно из сообщений СМИ. По его словам, земляков, посещавших занятия, он призывал жить по Корану. В марте 2019 года расследование было завершено.

Уголовное дело рассматривалось Дальневосточным окружным военсудом на выездном заседании в Новосибирске. «Мне приписывают бог знает что. На фантазиях следователей строится обвинение в терроризме»,— заявил Усенбаев в первый день процесса, отметив, что видеозаписи бесед смонтированы: изображение и звук на телевизионной картинке якобы не совпадают. Подсудимый требовал проверить на детекторе лжи свидетелей обвинения. Коллегия из трех судей признала Усенбаева виновным и приговорила его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима (гособвинение запрашивало на два года больше). Сторона защиты, настаивавшая на оправдании, не стала комментировать исход судебного разбирательства.

Константин Воронов