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Фото: Андрей Абрамов

Набережной прописали дефицит инфраструктуры

Чего не хватает на Нижневолжской набережной жителям и бизнесменам.

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В Нижнем Новгороде год назад, 12 июня 2018 года, была официально открыта Нижневолжская набережная.


Более 10 лет одна из основных прогулочных зон города была закрыта синим забором из-за нереализованного проекта по строительству торгового комплекса компании «Трейд-Парк». Напомним, ограда тогда стала антисимволом города и поводом для саркастических шуток. Но за год многое изменилось, - отметил заместитель главы нижегородского района Илья Лагутин:

Для комфортности нижегородцев и гостей города власти даже стали привлекать бизнес к развитию территории, который очень настороженно отнёсся к такому предложению. Нет необходимых условий, которые могли бы привлечь, - заявила представитель ресторанного бизнеса Александра Чуфарина:

Но в мэрии настроены более оптимистично и решительно. Первые аукционы должны состояться уже в июне. Стоимость аренды, по предварительным оценкам, составит от 8 до 50 тысяч рублей за место в месяц.

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