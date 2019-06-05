Набережной прописали дефицит инфраструктуры Чего не хватает на Нижневолжской набережной жителям и бизнесменам.

В Нижнем Новгороде год назад, 12 июня 2018 года, была официально открыта Нижневолжская набережная.

Более 10 лет одна из основных прогулочных зон города была закрыта синим забором из-за нереализованного проекта по строительству торгового комплекса компании «Трейд-Парк». Напомним, ограда тогда стала антисимволом города и поводом для саркастических шуток. Но за год многое изменилось, - отметил заместитель главы нижегородского района Илья Лагутин:

Для комфортности нижегородцев и гостей города власти даже стали привлекать бизнес к развитию территории, который очень настороженно отнёсся к такому предложению. Нет необходимых условий, которые могли бы привлечь, - заявила представитель ресторанного бизнеса Александра Чуфарина:

Но в мэрии настроены более оптимистично и решительно. Первые аукционы должны состояться уже в июне. Стоимость аренды, по предварительным оценкам, составит от 8 до 50 тысяч рублей за место в месяц.