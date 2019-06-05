У Instagram и Facebook не оказалось секретов друг от друга

Facebook научился списывать деньги за рекламные кампании пользователей, которые они не запускали: продюсер Илья Бачурин считает, что социальная сеть украла у него 68 тыс. руб. Он привязал банковскую карту лишь в Instagram, но продвигать его посты почему-то начал и Facebook.

Как рассказал Илья Бачурин в беседе с «Коммерсантъ FM», соцсеть его не предупредила, что собирается списать деньги с карты: «Со мной приключилась ситуация, которая может коснуться любого, кто является владельцем бизнес-аккаунта. При этом я заводил его только для Instagram, а Facebook просто синхронизировался с ним. Я никогда не вводил данные кредитной карты в аккаунт Facebook, потому что в этом не было смысла — я не занимаюсь рекламой. Однако в какой-то момент я обнаружил сообщение о списании со счета 18 тыс. руб. После чего позвонил в банк с просьбой заблокировать транзакцию, но сделать этого не удалось. Я полез в паблики, прочитал, что эта проблема настигает многих, и пользователи писали, как разобраться с нею через Ads Manager — приложение Facebook. Открыв его, я увидел, что у меня активирована рекламная кампания, которая за неделю стоила мне 68 тыс. руб. Но оповещения по этим транзакциям мне не приходили. После этого я решил удалить все данные о моей карте и больше никогда ее не привяжу ни к Facebook, ни к Instagram под угрозой расстрела».

Илья Бачурин не рассчитывает, что Facebook вернет ему деньги — ведь рекламная кампания была запущена от его имени. Но если это действительно была ошибка соцсети, то убедить техподдержку в своей правоте можно, уверен управляющий партнер digital-агентства Atlas Павел Антипов: «Нужно понимать, что это один источник, и подвязывая карту к Instagram, вы ее автоматически прикрепляете к аккаунту в Facebook.

Если начинается какая-то рекламная активность, то автоматом создается рекламная кампания в Ads Manager.

В этом приложении можно отследить абсолютно все действия, которые совершались с данного аккаунта. Если же их не было, то можно снять соответствующие скрины и отослать их в техподдержку Facebook. Обычно там идут навстречу пользователям. На взлом аккаунта это не похоже: обычно когда это происходит, то злоумышленники крутят какую-то, скажем, "черную рекламу"».

Работой Марка Цукерберга недовольны не только некоторые пользователи соцсети, но и акционеры Facebook.

Иван Корякин