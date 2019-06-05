В Ростове директора строительной компании подозревают в хищении бюджетных 30 млн рублей

Полицейские задержали в Ростове директора строительной компании, подозреваемого в хищении бюджетных средств, выделенных на расчистку водоема в черте города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области.

По данным ведомства, компания выиграла тендер на выполнение работ по расчистке водоема в Ростове. Стоимость контракта составила 300 млн руб. Помимо прочего, подрядчик должен был вывезти иловый осадок со дна водоема за пределы города. Директор передал заказчику поддельные документы на транспортировку илового осадка на 30 млн руб. Получив деньги, руководитель компании так и не выполнил работы. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Кристина Федичкина