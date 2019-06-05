Вице-губернатор Андрей Коробка призвал аграриев страховать урожаи зерновых в 2019 году

По итогам 2019 года на Кубани планируют убрать 1,7 млн га зерновых колосовых и зернобобовых культур, в том числе - 1,4 млн га озимой пшеницы. Об этом сообщил минсельхоз региона. Для сбора урожая на поля выпустят 6900 комбайнов. При этом суммарная мощность по хранению урожая сейчас позволят одновременно хранить 13,2 млн т зерна. Как пояснили в Национальном центре зерна имени П.П Лукьяненко, в этом году существует риск полегания пшеницы, из-за чего край в перспективе может потерять до 20% урожая зерна.

«Важно не просто собрать урожай, а собрать без потерь зерна при уборке, транспортировке и хранении. Нам с вами нужно подтвердить звание гаранта продовольственной безопасности, накормить край и страну – это политическая задача», - заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Вице-губернатор Андрей Коробка в связи с этим призвал аграриев страховать будущий урожай.

Михаил Лукашов