НефАЗ отказался от выплаты дивидендов по итогам 2018 года

Акционеры ПАО «НефАЗ» (дочерняя компания КамАЗа) на общем годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года, сообщает пресс-служба ПАО «КамАЗ». Прибыль в размере 101 тыс. руб. направят на на покрытие убытков прошлых лет.

Объем отгруженной продукции, товаров и услуг составил 12,9 млрд руб. В результате оптимизации производства предприятию удалось сэкономить 435 млн руб.

Предприятие с 2007 года не выплачивает акционерам дивиденды.

Как писал “Ъ-Казань”, совет директоров ПАО «КамАЗ» рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов по итогам 2018 года. Прибыль предприятия в размере 27,2 млн руб. предлагается направить в резервный фонд.

“Ъ-Казань”