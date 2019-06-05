В Темрюкском районе работникам МУП «Новое дело» выплатили долги по зарплате

Муниципальное унитарное предприятие «Новое дело» погасило задолженность по заработной плате перед 20 работниками в общем размере около 1 млн руб. Как сообщили в краевой прокуратуре, данная организация занимается в Темрюкском районе вывозом мусора и покосом травы.

Проведя проверку, районная прокуратур внесла руководителю «Нового дела» представление об устранении нарушений трудового законодательства, в том числе за просрочку выплаты зарплаты. Также в отношении главы предприятия было вынесено представление о возбуждении административного дела по ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ (непредставление статистических данных).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», МУП «Новое дело» зарегистрировано в Темрюкском районе в 2002 году. Головной компанией МУПа является администрация Фонталовского сельского поселения Темрюкского района. Руководителем предприятия значится Вячеслав Иванов. Согласно финансовой отчетности «Нового дела», оно показывает стабильный убыток с 2014 года. По последним данным за 2017 год, выручка предприятия составила 7,1 млн руб., убыток — 1,7 млн руб., кредиторская задолженность — 1,5 млн руб.

Василий Хитрых