В Удмуртии отметили рост деловой активности малого и среднего бизнеса

В первом квартале 2019 года индекс RSBI в Удмуртии по версии «Промсвязьбанка» показал рост на 7 пунктов — 48,8 до 55,8. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона. По итогам квартала все индикаторы индекса RSBI в республике показали рост. С 24% до 34% выросла доля предпринимателей, отмечающих легкость получения кредитов, с 24% до 25% выросло число компаний, инвестирующих в развитие своего бизнеса.

Индекс RSBI — ежеквартальное исследование прогнозов представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), организованного банком совместно с «Опорой России». Показатель оценивает активность МСБ в регионе. Значение выше 50 пунктов обозначает рост деловой активности, ниже 50 — спад.

«Несмотря на то, что первый квартал, как правило, не бывает прорывным для бизнеса, ключевые показатели демонстрируют тенденцию к росту. Очевидно, что по итогам последующих периодов мы увидим дальнейший рост, что, конечно, является следствием конструктивного диалога между бизнес-сообществом, властью и вовлеченностью в развитие региона банковского сектора»,— отметил региональный директор ОО «Ижевский Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Игорь Кудрявцев.