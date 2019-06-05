Мордовии необходимо почти на треть увеличить производство зерна

Как заявил глава Мордовии Владимир Волков, для удовлетворения растущих потребностей животноводства в 2019 году республике необходимо произвести более 1,5 млн тонн зерна. В прошлом году было получено 1,14 млн тонн, сообщает пресс-служба правительства республики.

В последние пять лет урожай зерна в Мордовии превышает 1 млн тонн, но ни разу не достигал показателя в 1,5 млн тонн. В том числе для того, чтобы почти на треть увеличить производство, ассортимент поставляемых в республику удобрений будет расширен.

Анастасия Еремина