В Сочи сотрудника банка подозревают в мошенничестве на 250 тыс. рублей

На руководителя отдела работы с проблемными активами одного из банков Сочи завели уголовное дело о покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, подозреваемый в августе прошлого года предложил клиентке за взятку в 250 тыс. руб прекратит возбужденные в ее отношении месяцем ранее исполнительные производства на 1,7 млн руб. Однако производства о взыскании долгов находились на исполнении в Лазаревском районном отделе судебных приставов, а деньги сотрудник банка планировал присвоить. Клиентка отказалась от предложения злоумышленника и обратилась в правоохранительные органы. Ведется следствие.

Дарья Голякова