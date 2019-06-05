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Сельские школы Саратовской области получат 300 млн рублей

Сельские школы получат из бюджета Саратовской области 300 млн руб. на обеспечение безопасности (ограждение периметра учебных заведений, оборудование «кнопок безопасности»). Этот вопрос региональное законодательное собрание обсудит на заседании в июне, уточнил губернатор Валерий Радаев.

Дополнительные средства будут выделены и на ремонт школ. Точная сумма пока не определена. В частности, на ремонт школы в селе Яблоневый Гай необходимо 14 млн руб., на ремонт общеобразовательного учреждения в поселке Пушкино – 10 млн.

Глава региона поручил министерству финансов учесть эти суммы при формировании расходной части бюджета.

Марина Ковалева


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