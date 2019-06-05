«Русал» планирует увеличить производство на лесохимическом заводе в Верхней Синячихе в 2,5 раза

Компания «Русал» начала модернизацию оборудования на Верхнесинячихинском лесохимическом заводе (ВСЛХЗ, Свердловская область). Как сообщили в компании, по ее итогам объемы производства вырастут в 2,5 раза — с 0,8 до 2 тыс. т древесного угля в месяц. Общий объем инвестиций составит около 450 млн руб.

К модернизации предприятие приступило 3 июня. Сейчас специалисты начали подготовительные работы к демонтажу устаревшего оборудования. «На время остановки производства ВСЛХЗ для модернизации часть сотрудников будет выведена в простой с соответствующими выплатами, около трети останется на рабочих метах, чтобы обслуживать инфраструктуру завода и параллельно проходить программу обучения на экспериментальном участке. Запуск экспериментального участка позволит подготовить персонал к работе на новом оборудовании, наладить режимы его работы, протестировать технологии»,— говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что по итогам модернизации численность сотрудников предприятия увеличится до 200 человек.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой работники ВСЛХЗ обращаются к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, а также депутатам регионального заксобрания и Госдумы. По их словам, после прекращения производства из-за модернизации, работников предприятия обязали дважды в день (утром и в обед) отмечаться на проходной и проходить тест на алкоголь. Сотрудникам завод выплачивает 2/3 оклада.