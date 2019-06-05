США включили таймер для Турции

США дали Турции неделю для окончательного выбора между истребителями F-35 и российскими ПВО С-400. В Соединенных Штатах считают, что использовать вооружение сразу двух стран недопустимо. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявила американский постпред в НАТО Кей Бейли Хатчинсон. США не первый раз ставят Анкаре ультиматум из-за покупки С-400: американцы настаивают, что установка в Турции этих систем ПВО позволит России собирать информацию об истребителях F-35. В Вашингтоне угрожают отказать Анкаре в поставке предоплаченных самолетов этой модели. В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что от покупки С-400 не откажется.

С помощью этих ПВО Россия на самом деле пытается ослабить НАТО, настаивает постпред США в НАТО Кей Бейли Хатчинсон: «Турция — суверенное государство, у которого есть право принимать собственные решения. Но страна не сможет участвовать в производстве самолетов F-35, если купит системы С-400 и установит их на своей территории. Нежелательно, чтобы это произошло, потому что мы хотим, чтобы все члены НАТО были совместимы. Но вместе с российскими системами ПВО это сделать не получится, это недопустимо. Турция должна сделать выбор: может быть либо одно, либо другое, но не оба варианта сразу».

Вряд ли в конце этой недели США действительно откажут Турции в поставке F-35, ведь ее президент Реджеп Эрдоган недавно предложил компромиссный вариант, и Дональд Трамп его поддержал, говорит директор Фонда изучения США им. Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев: «Здесь вопрос, конечно, политический, а не технический. Хотя американцы акцентируют внимание на том, что эти станции противоракетной обороны будут следить за американскими истребителями F-35, и ссылаются на то, что якобы разные системы вооружений не могут использоваться в одной системе НАТО, поскольку это противоречит многим их требованиям. Будет ли развиваться этот конфликт дальше? Пока что мы видим противоречивые высказывания со стороны администрации США. Турки предложили компромиссный подход — создать совместную комиссию. Ясно, что для сохранения лица и для того, чтобы достичь какого-то компромисса, Соединенным Штатам нужно создать совместную комиссию по эксплуатации, ведь речь идет о крупной поставке самолетов — контракт составляет $10 млрд — где Турция участвует в производстве F-35, то есть на производство уже заложены деньги. Я думаю, что США, а особенно производителю самолетов, не хочется просто терять такой крупный контракт, поэтому Трамп заявил, что он в принципе согласен создать комиссию и его удовлетворяет такой подход. Но мы видим, что ряд американских политиков высказывают другую точку зрения в СМИ. Ясно, что Соединенные Штаты будут продолжать настаивать на своих условиях, но не думаю, что такие ультиматумы сработают».

Контракт на поставку С-400 на сумму больше $2 млрд Турция и Россия подписали летом 2017 года. Системы должны были прибыть в Анкару только в 2020-о, но потом страны договорились ускорить этот процесс. Недавно турецкие военные прибыли в Россию, чтобы учиться управлять С-400.

Глеб Силко