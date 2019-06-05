Жителям Самарской области пересчитают плату за тепловую энергию

Жители Самары и Тольятти получат майские квитанции за коммунальные услуги с корректировкой оплаты за тепло и горячую воду, полученные в 2018 году. Об этом в среду сообщает пресс-служба самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Скорректированные платежные документы получат собственники жилья, чьи дома оснащены общедомовыми приборами учета. Квитанции с поправками не получают жильцы многоквартирных домов, принявшие решение оплачивать тепловую энергию в течение отопительного сезона. Также подобный расчет не распространяется по домам, не оборудованным приборами учета тепловой энергии: в данном случае используется норматив потребления коммунальной услуги по отоплению.

Корректировка может быть произведена как в большую, так и в меньшую сторону. Энергетики уточняют, что фактическое потребление зависит не только от погодных условий или особенностей системы теплоснабжения конкретного дома, но и от контроля за потреблением тепла.

Андрей Сазонов