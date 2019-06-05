Под Челябинском на все лето ограничат движение на трассе М5 из-за ремонта моста

В Сосновском районе Челябинской области с 7 июня по 30 августа вводятся ограничения движения автотранспорта по трассе М5 «Урал».

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения вводятся на участке 1850+900 км, вблизи села Чипышево, в связи с проведением работ по ремонту путепровода через М5 .

«Поскольку ограничения коснутся дороги в пригороде с плотным населением и ежедневной рабочей миграцией, просим водителей рассчитывать время выезда с учетом возможной напряженности трафика»,– говорится в официальном сообщении управления дорог «Южный Урал».