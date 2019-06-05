Снесший ограждения в центре Казани водитель BMW X5 сам сдался ГИБДД

27-летний житель Казани накануне сдался ГИБДД и полностью признал вину в аварии — утром 2 июня на ВMW X5 он на огромной скорости снес 50 м ограждения на Лево-Булачной улице. Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, Всего снесено оказалось 20 секций ограждения на сумму 106 тыс. руб.

В отношении него составили административные материалы по нескольким статьям административного кодекса —- ч. 1 ст. 12.15 («нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»), ст. 12.33 («повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»), ч. 2 ст. 12.7 («управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»), ч. 2 ст. 12.27 («невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием») и ч. 2 ст. 12.37 («несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).

Также мужчине предложили пройти медосвидетельствование, однако водитель отказался. В связи с этим в отношении него составили протокол по ст. 6.9 КоАП РФ («потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»). Советский райсуд назначил виновнику аварии штраф в размере 4 тыс. руб. за употребление наркотиков.

В 2016 году водитель уже был лишен прав на 1,5 года за отказ пройти медосвидетельствование на содержание алкоголя в крови, отметили в пресс-службе.

“Ъ-Казань”