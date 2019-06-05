Продажи Lada Granta в мае выросли более чем на 30%

В мае 2019 года самой популярной моделью на российском рынке стала Lada Granta. За отчетный период свой выбор на автомобилях данного семейства остановили 11 095 покупателей. По сравнению с маем 2018 года рост продаж составил 30,7%, сообщает в среду пресс-служба АвтоВАЗа.

За 5 месяцев 2019 года продано 52 373 автомобиля Lada Granta. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 36 490 машин.

В мае 2019 года в России продано 28 739 машин российской марки, что находится на уровне результата мая прошлого года (+0,4%). Суммарно по итогам пяти первых месяцев 2019 года в России реализовано 143 418 автомобилей Lada, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Lada Vesta стала второй по популярности моделью. В мае текущего года было реализовано 8 818 автомобилей, увеличение продаж по отношению к аналогичному месяцу прошлого года достигло 14,9%. С начала года своих владельцев нашли 46 837 машин этого семейства.

По собственной оценке компании, Lada продолжает наращивать достигнутую долю рынка, которая на конец мая составила около 21%.

Ранее сообщалось, что в России продажи автомобилей Lada по итогам первых четырех месяцев 2019 года возросли на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Андрей Сазонов