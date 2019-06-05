Проект туристического маршрута в Удмуртии вошел в число лучших региональных практик

Проект туристического маршрута по промышленным предприятиям «Удмуртия ЗАВОДит» вошел в число лучших практик регионального управления с 13 по 19 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на Экспертный институт социальных исследований.

Напомним, что в марте 2019 года Удмуртия представила туристический маршрут по промышленным предприятиям региона «Удмуртия ЗАВОДит». Он включает в себя посещения ООО «ЛАДА Ижевск», ПАО «Ижсталь», АО «Концерн «Калашников», АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», АО «СЭГЗ», ОАО «Элеконд», Сарапульская кондитерская фабрика и т.д.