10 июня, понедельник
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

Ураганный ветер в Толбазах снес крышу на здании лицея

В селе Толбазы Аургазинского района Башкирии сегодня днем ураганом была повреждена крыша здания лицея №1, в котором размещен детский летний лагерь. Как сообщает телеканал «Вся Уфа», инцидент произошел около 14 ч. Площадь повреждения составила 120 кв. м. Из здания были эвакуированы 225 детей и 30 взрослых. Никто из них не пострадал.

На время аварийно-восстановительных работ летний лагерь будет переведен в детскую юношескую спортивную школу села Толбазы, сообщает телеканал со ссылкой на оперативные службы.

По данным регионального госкомитета по ЧС, ураганный ветер также повредил 27 жилых и административных построек в Миякинском, Стерлибашевском и Кугарчинском районах.

Майя Иванова


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

партнерский проект

партнерский проект

партнерский материал

Профиль пользователя