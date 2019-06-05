Студентов из Москвы и Краснодара готовят в рабочие станкостроительного завода Седина

Студенты московской «Бауманки», а также обучающиеся в вузах и ссузах Краснодара на постоянной основе проходят практику на Южном заводе тяжелого станкостроения (ЮЗТС). Как сообщили в пресс-службе компании, ЮЗТС возродил станкостроительное производство на базе старейшего краснодарского завода имени Седина. Больше трех лет предприятие принимает студентов на практику.

Помимо учащихся МГТУ им. Баумана практику на заводе проходят студенты монтажного техникума, машиностроительного колледжа и КубГТУ. В среднем на предприятии получают знания около 12 студентов в месяц. Предполагается, что студенты, проходящие практику на ЮЗТС, могли остаться тут работать.

ЮЗТС был создан 11 марта 2016 года в рамках реализации инвестиционного проекта, при поддержке федеральных и краевых властей на базе завода имени Седина. В советский период предприятие поставляло продукцию в 65 стран мира. В мае ЮЗТС отправил свой первый станок в Европу, сейчас ведутся переговоры с представителями других государств, включая Кубу. Ранее на сочинском инвестфоруме было подписано соглашение об инвестиции в предприятие 3 млрд руб. На сегодняшний день на покупку нового оборудования и перенос части производства из старых цехов завода Седина вложено уже 700 млн руб. Станки ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» поставляются в регионы России, а также в Грузию, Латвию, Казахстан, Азербайджан и ряд других государств. К концу 2018 года уставный капитал ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» составлил более 212 млн руб.

Завод имени Седина в начале 2014 года оказался в предбанкротном состоянии. В 2015 году в отношении него была начата процедура банкротства, а 15 апреля 2016 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод Седин» банкротом.

Василий Хитрых