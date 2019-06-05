10 июня, понедельник
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Подписано постановление об образовании министерства промышленности Челябинской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер 5 июня подписал постановление «Об образовании министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области». Документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

Согласно постановлению, минпрому передаются полномочия министерства экономического развития области в сфере промышленности, министерства имущества и природных ресурсов – в сфере природных ресурсов. Последнее переименовано в министерство имущества Челябинской области.

Всем ведомствам, которые затрагивает реорганизация, поручено провести необходимые организационно-штатные мероприятия.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», врио губернатора анонсировал создание регионального минпрома на заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области 27 мая. В начале этой недели Алексей Текслер назначил на пост вице-губернатора, курирующего, в том числе вновь создаваемое министерство, Егора Ковальчука.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Интервью

Профиль пользователя