Подписано постановление об образовании министерства промышленности Челябинской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер 5 июня подписал постановление «Об образовании министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области». Документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

Согласно постановлению, минпрому передаются полномочия министерства экономического развития области в сфере промышленности, министерства имущества и природных ресурсов – в сфере природных ресурсов. Последнее переименовано в министерство имущества Челябинской области.

Всем ведомствам, которые затрагивает реорганизация, поручено провести необходимые организационно-штатные мероприятия.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», врио губернатора анонсировал создание регионального минпрома на заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области 27 мая. В начале этой недели Алексей Текслер назначил на пост вице-губернатора, курирующего, в том числе вновь создаваемое министерство, Егора Ковальчука.