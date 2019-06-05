Александр Панин может в третий раз занять пост омбудсмена Белгородской области

Глава Белгородской области Евгений Савченко внес в региональный парламент для согласования на пост уполномоченного по правам человека кандидатуру Александра Панина, сообщили в облдуме. Предварительно кандидатура была согласована с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой. «Надеюсь, что институту государственной защиты прав человека будут оказаны достойная поддержка и внимание со стороны органов власти Белгородской области»,– сообщается в ее письме.

Александру Панину 64 года. Он родился в селе Белый Колодезь Вейделевского района Белгородской области. В 1976 году окончил воронежский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик», в 1992-м – Северо-Кавказский социально-политический институт по специальности «социолог», в 1999-м - Белгородскую академию потребительной кооперации по специальности «юрист». С 1996-го занимал пост главы Вейделевского района, в 2011-м назначен начальником регионального департамента природопользования и охраны окружающей среды. Пост омбудсмена занимает с 2015 года. Тогда он сменил в этой должности Николая Шатохина и был назначен на один год. В 2016-м он был переназначен на три года.

О том, почему Александр Панин не видит нарушений в запрете на митинги на главной площади Белгорода, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Собора не будет».

Александр Прытков