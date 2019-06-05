На ремонт пострадавших от взрыва газа домов в Шахтах направили 42 млн рублей

Из резервного фонда Ростовской области выделили более 42 млн руб. на восстановление домов в Шахтах, которые пострадали от взрыва газа 14 января. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Как сказано в сообщении, затраты на ремонт дома № 16 составят более 30 млн руб., дома № 18 — 12 млн руб. Работы должны будут завершить до сентября.

Напомним, взрыв бытового газа в Шахтах в девятиэтажке на ул. Хабарова, 16 произошел утром 14 января. Жителей этого и соседнего пятиэтажного дома эвакуировали, позже люди разместились у родственников или в гостинице. Восьмой и девятый этажи здания частично обрушились. Спасатели двое суток разбирали завалы, были найдены тела четырех женщин и одного мужчины, семерых человек удалось спасти в первые часы после взрыва. Следственный комитет расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)..

Кристина Федичкина