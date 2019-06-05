Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает, как совершенствуются методы «улучшения» алмазов и на что стоит обратить внимание тем, кто покупает драгоценные камни.

Предприимчивые люди нашли новый способ использования технологий лабораторного выращивания алмазов: GIA (Геммологический институт Америки) сообщает об обнаруженном специалистами его исследовательского отдела ограненном алмазе, одновременно натуральном и выращенном. Природно он желтоватый, но искусственно выращенный серо-голубой слой создал фантазийный серо-голубой оттенок всего камня. Улучшен был не только цвет, но и, как можно догадаться, вес.

Это уже второй подобный алмаз, который попадает в руки специалистов GIA, а потому они предупреждают — скоро, скорее всего, мы увидим много подобных камней. В принципе, нет ничего плохого, если вам такой камень продадут, сообщив о методах его облагораживания по соответствующей случаю цене. Ведь трещины в камнях, например, заполняют. Другое дело — если вам попытаются продать его как натуральный. Вот это уже мошенничество.

Даже специалист вряд ли на глаз отличит такой камень от натурального. Экспертам GIA подозрительным показалось одновременное присутствие примесей бора и азота, что в природе в одном камне встречается крайне редко. Именно это заставило их более тщательно изучить камень и обнаружить следы процесса CVD.

GIA не разглашает ни того, от одного ли клиента попали в лабораторию два природно-лабораторных камня. Не комментируют специалисты и то, были ли они проинформированы в одном или обоих случаях этим клиентом о наличии облагораживания.

В общем, предупрежден — значит вооружен. Знать о таком методе совсем нелишне. И в очередной раз напомню: не стоит покупать ограненные алмазы, если речь не о мелочевке, без сертификата. Как говорят в том же GIA, у алмазов есть не «четыре C» (имеется в виду Color, Clarity, Cut, Carat Weight, то есть «Цвет», «Чистота», «Огранка» и «Вес в каратах»), а пять. И пятая — это Certificatation, то есть «сертификат».