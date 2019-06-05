Назначен новый гендиректор ФК «Ростов»

Новым генеральным директором ФК «Ростов» назначили бывшего владельца компании «Ростов Спорт Менеджмент» (ООО «РСМ») Вадима Рыбакова, сообщает «Чемпионат-Ростов». Он же возглавляет компанию «Южный капитал», принадлежащую Арташесу Арутюнянцу и являющуюся спонсором ФК «Ростов».

Как ранее сообщал „Ъ-Юг“, ООО «РСМ» в декабре этого года приобрело на торгах Минимущества Ростовской области часть акций футбольного клуба «Ростов». Акции выставлялись на торги в ноябре прошлого года, цена лота составляла 22,4 млн руб. ООО «РСМ» стало владельцем 43,2% акций клуба. Тогда владельцем компании являлся Вадим Рыбаков, сейчас компанией владеет Яна Арутюнянц. По данным сервиса kartoteka.ru, компания была зарегистрирована в 2018 году. Основной вид ее деятельности — розничная торговля. Пост гендиректора фирмы занимает Георгий Циркунов.

Дарья Голякова