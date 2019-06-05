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Текслер официально выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Челябинской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер подал документы для участия в выборах главы региона. Он выдвинул свою кандидатуру, как и заявлял ранее, в порядке самовыдвижения.

Избирательная кампания по выборам губернатора стартовала в Челябинской области 4 июня. Алексей Текслер первым подал документы в избирательную комиссию региона. Ему присвоен статус выдвинутого кандидата, сообщает пресс-служба избиркома.

Прием заявлений на участие в выборах губернатора продлится 20 дней с момента начала кампании. Господин Текслер, как и другие самовыдвиженцы, должен собрать в свою поддержку не менее 13,1 тыс. подписей избирателей, а также 266 подписей муниципальных депутатов (среди которых от 62 до 65 подписей депутатов из 33 территорий). Сбор подписей можно вести с начала выдвижения. Не ранее 25 июня и не позднее 4 июля выдвинутые кандидаты могут предоставить документы на регистрацию. На проверку документов избирательной комиссии отводится 10 дней.

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