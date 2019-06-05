Экскаватор ЭКГ-20 Уралмашзавода приступил к работе в Казахстане

Флагманский экскаватор ЭКГ-20 производства ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) приступил к работе в угледобывающей компании Казахстана — ТОО «Богатырь Комир». Об этом сообщили в пресс-службе УЗТМ. Генеральный директор «Богатырь Комир» Николай Корсаков рассказал, что предприятие рассчитывает на увеличение объема вскрышных работ после запуска экскаватора. По его словам, решение о дальнейшем пополнении парка экскаваторами будет принято через год после эксплуатации.

«ЭКГ-20 производства УЗТМ стал не только первым экскаватором такого класса для “Богатыря”, но и первой 20-кубовой машиной, поставленной за рубеж. В наших планах — рост продаж этой модели экскаваторов на рынке Казахстана»,— рассказал коммерческий директор УК «УЗТМ-Картэкс» Андрей Ганин. Он добавил, что предприятие планирует создать в Казахстане условия для обслуживания техники.