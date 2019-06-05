Джубгинская ТЭС находится в чистом, курортном районе и экологические нормы на станции соблюдаются в полном объёме.

В соответствии с экологическим законодательством на станции обеспечен контроль и мониторинг промышленных выбросов. Для рационального использования водных ресурсов проводится очистка и анализ сточных вод, а это особенно важно, так как станция расположена на берегу горной реки Дефань. Ежеквартально отчёты и экологические показатели передаются в Министерство природных ресурсов Краснодарского края, Кубанское Бассейновое Водное Управление и другие контролирующие органы.

Еще 5 лет назад экологическая безопасность Джубгинской ТЭС была одной из главных задач при её строительстве. Турбины подбирались с минимальными выбросами в атмосферу. Кроме того, специально была спроектирована система контроля выбросов газов, при которой в случае повышения нормативов турбина автоматически останавливается. Повышенные требования предъявлялись и к системе контроля сбросов воды. Циркуляция воды осуществляется в замкнутом цикле - вода после использования очищается и накапливается в бассейнах, откуда подаётся повторно для промышленных нужд станции.

«Влияние станции на окружающую среду минимально. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Джубгинская ТЭС даёт Кубани чистую энергию» - отметил директор Джубгинской ТЭС Дмитрий ВОРОЖЕЕВ.

Джубгинская ТЭС расположена в посёлке Дефановка Туапсинского района Краснодарского края. Установленная электрическая мощность станции составляет 198 МВт. Основным топливом для ТЭС является природный газ. Выдача электрической мощности предусмотрена на напряжении 220 кВ и 110 кВ. Газотурбинная электростанция предназначена для обеспечения дополнительными мощностями олимпийских объектов и покрытия потребностей динамично развивающегося региона в электроэнергии. Ввод станции в эксплуатацию способствует повышению надёжности энергоснабжения региона. При строительстве станции учтены самые высокие требования к экологической безопасности. Джубгинская ТЭС является филиалом АО «Интер РАО – Электрогенерация».

http://irao-generation.ru/stations/dzhubga

АО «Интер РАО – Электрогенерация» является 100% дочерней компанией ПАО «Интер РАО». В состав «Интер РАО – Электрогенерация» входит 21 крупнейшая тепловая электростанция России общей установленной электрической мощностью 22,5 ГВт. Функции единоличного исполнительного органа АО «Интер РАО – Электрогенерация» исполняет управляющая компания ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией».

www.irao-generation.ru

Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» и находящихся под её управлением, составляет 33,2 ГВт.

www.interrao.ru