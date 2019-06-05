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НефАЗ не будет выплачивать дивиденды по итогам 2018 года

ПАО «Нефтекамский автозавод» группы КамАЗ не будет выплачивать дивиденды акционерам по результаты работы в 2018 году. Такое решение было принято на годовом собрании 31 мая, сообщает «Интерфакс». НефАЗ в прошлом году получил 101,25 тыс. руб. чистой прибыли. 84,22 тыс. из этой суммы будет направлено на покрытие убытка прошлых лет, 17 тыс. — на выплаты членам ревизионной комиссии. По итогам 2008-2017 годов завод также не начислял дивиденды.

В новый состав совета директоров НефАЗа вошли четыре представителя группы КамАЗ (первый заместитель генерального директора — исполнительный директор Юрий Герасимов, заместитель главного конструктора — главный конструктор по автомобилям Андрей Савинков, директор департамента экономики Борис Модестов, генеральный директор АО «ТФК КАМАЗ» Андрей Игнатьев), а кроме того — руководитель управления исследования рынков ООО «Первая инфраструктурная компания» Андрей Виньков, заместитель генерального директора башкирской госинвесткомпании «Региональный фонд» Ильмир Шакиров и куратор проектов по развитию АПК в фонде Андрей Дубинин.

НефАЗ производит самосвальные и другие надстройки на шасси КамАЗа, полуприцепы и прицепы, цистерны. КамАЗу принадлежит 50,02% уставного капитала, АО «Региональный фонд» — 28,5%.

Ирина Самойлова


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