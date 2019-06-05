Краевое правительство впервые закупит зонты

Аппарат краевого правительства 4 июня объявил торги на поставку 14 зонтов. Стоимость закупки — 89,9 тыс. руб., стоимость за штуку — 6,3 тыс. руб. В описании к закупке указано, что зонты требуются мужские, «классической» модели. Ручка зонта должна быть выполнена из дерева, материалы стержня и спиц — сталь или фиберглас. Материал купола — полиэстер. В обосновании закупки приводятся данные с marketplace от брендов Fulton, Bugatti, Ferre Milano.

Закупка зонтов осуществляется правительством Пермского края впервые, сообщили в аппарате правительства. «Всего будет закуплено 14 черных механических зонтов модели „трость“. Они необходимы при проведении выездных мероприятий, связанных, например, с объездом территорий Пермского края, посещением открытых строительных площадок, встреч делегаций и их сопровождения. Утвержденная в закупке начальная (максимальная) стоимость контракта не окончательная и может быть снижена участниками в ходе аукциона»,— пояснили в ведомстве.