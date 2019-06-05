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В Калининском районе Петербурга откроют новую школу на 825 мест

Госстройнадзор по Петербургу выдал застройщику ООО «Сэтл Сити» разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 825 мест в Калининском районе города. Новое учебное учреждение, расположенное по адресу: Кондратьевский проспект, дом 68, корпус 3, строение 1, построено в рамках реализации нового ЖК «Полюстрово Парк», сообщили в комитете по строительству Петербурга.

Как уточнили в комитете Смольного, новая школа начнет функционировать с 1 сентября 2019 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга пообещали в этом году построить пять социальных объектов, включая два детских сада и школу, во Фрунзенском районе города.

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